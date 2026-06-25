"ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಿಂಗ್" ಎಂಬುದನ್ನು 'ಒಬ್ಸೆಷನ್' ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ!
ಬಜೆಟ್ ಬರೀ 7 ಕೋಟಿ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ 2240 ಕೋಟಿ! ಹಾಲಿವುಡ್ನ 'ಒಬ್ಸೆಷನ್' ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ದಂಗಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್!
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪವಾಡಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸುರಿದು ತಯಾರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆಯುವುದುಂಟು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು 'ಮಿರಾಕಲ್' ಮಾಡಿದೆ ಹಾಲಿವುಡ್ನ 'ಒಬ್ಸೆಷನ್' (Obsession) ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಎಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹೆಣೆದ ನಿರ್ದೇಶಕನೇ ಈಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ!
ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ 300 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು 1000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದರೆ ಅದು ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಸುಮಾರು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ 'ಒಬ್ಸೆಷನ್', ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,240 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು! 'ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮೊಜೊ' ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ 26 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಒಬ್ಸೆಷನ್' ಕ್ರೇಜ್: ಕರ್ನಾಟಕದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು!
ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಿ 78 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವುದೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ, ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ! ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಂತೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಥಿಯರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಮ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರಿ ಬಾರ್ಕರ್ ಏನಂತಾರೆ?
ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರಿ ಬಾರ್ಕರ್ (Curry Barker) ಕೂಡ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. "ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಮಾತೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಕರಿ ಬಾರ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಖಲೆಗಳ ಸುನಾಮಿ!
'ಫೋಕಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್' ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ 'ಒಬ್ಸೆಷನ್' ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಂತೂ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಾರರ್ ಜಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, "ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಿಂಗ್" ಎಂಬುದನ್ನು 'ಒಬ್ಸೆಷನ್' ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಈ 'ಒಬ್ಸೆಷನ್' ಹಾವಳಿ ನೋಡಿಲ್ಲವೆಂದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!