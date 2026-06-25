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- ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ, ಇದಕ್ಕಿದೆ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕಾಲದ ನಂಟು!
ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ, ಇದಕ್ಕಿದೆ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕಾಲದ ನಂಟು!
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಜೊನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜಿಯೋಮೈಸೋರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ಗಣಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ 2 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ .
ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ
ಭಾರತದ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೊನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಜೂನ್ 24, 2026ರ ಬುಧವಾರದಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
₹405 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ
ಜೊನ್ನಗಿರಿಯ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ₹405 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನೂಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಗ್ಗಲಿ ಮಂಡಲದಾದ್ಯಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 598 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. 'ಜಿಯೋಮೈಸೋರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಡೆಕ್ಕನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗಣಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ 'ಸ್ವರ್ಣಗಿರಿ' (ಚಿನ್ನದ ಪರ್ವತ) ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕಾಲದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಈ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗೆ ಕೇವಲ ಆಧುನಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮಹತ್ವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭವ್ಯವಾದ ಇತಿಹಾಸವೂ ಇದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಜೊನ್ನಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಖನಿಜ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅಂದು ರಾಜವಂಶದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಭೂಮಿ, ಇಂದು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಾಗಿ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು, "ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಯೋಜನೆ ಜೊನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ 'ಅನ್ನಪೂರ್ಣ' (ಧಾನ್ಯದ ನಾಡು) ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು 'ರತ್ನಗರ್ಭ' (ಖನಿಜಗಳ ನಾಡು) ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವಾರ್ಷಿಕ 2 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುರಿ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರದ 70 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ'ಯಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಸ್ವರ್ಣಗಿರಿ ಗಣಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಆ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕ 2 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುರಿ
ಸ್ವರ್ಣಗಿರಿ ಚಿನ್ನದ ಯೋಜನೆಯು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:
ಮೊದಲ ವರ್ಷ: ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400 ಕೆಜಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತ: ಎರಡನೇ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 900 ಕೇಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಗುರಿ: ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಸಾಗಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಟನ್ (2,000 ಕೇಜಿ) ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ
ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ಭಾರಿ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹57 ಕೋಟಿ ರಾಜಸ್ವ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 900 ಕೇಜಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹144 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ 'ಮೆಗಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಪಾರ್ಕ್'
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಕೇವಲ ಕಚ್ಚಾ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಇದರ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳುಳ್ಳ 'ಮೀಸಲಾದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪಾರ್ಕ್' (Mega Jewellery Park) ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಉದ್ಯಮ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ.
ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಗಣಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸುಮಾರು 700 ನೇರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 80ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ನೀಡಲು ಕಂಪನಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು, ಭಾರೀ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ಆಮದು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿದೆಯೇ ಬ್ರೇಕ್?
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿರುವ ವ್ಯಾಮೋಹ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 700 ರಿಂದ 1,000 ಟನ್ನಷ್ಟು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯ ಶೇಕಡಾ ಒಂದರಷ್ಟನ್ನೂ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೂರಾರು ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಗಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಸ್ವರ್ಣಗಿರಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಹಾದಿಗೆ ತರಲು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಲಿದೆ.
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