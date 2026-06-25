ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್: 8 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್- ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24, 22 ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದು, 8 ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಬಲಗೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಈ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ
ಜಾಗತಿಕ ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರುಪೇರಿನ ನಡುವೆಯೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ. ಕಳೆದ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರವು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ.
ಕಾರಣವೇನು?
ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕುಸಿದು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಕುಸಿತವು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿ ಇಡಲು ಆಕರ್ಷಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಎಷ್ಟಿದೆ ರೇಟ್?
ಜೂನ್ 25 ರ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 278 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 14,013 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 255 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 12,845 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 208 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 10,510 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ದರ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ಹೀಗಿವೆ:
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 10 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 235 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 10,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು 1.25% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ, WTI ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಈಗ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 69.46 ಡಾಲರ್ ಅರ್ಥಾತ್ ₹6,560 ಆಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಳವಳಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 80 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು
ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದಾಸ್ತಾನು ಇರುವವರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖರೀದಿ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆ ತಜ್ಞ ಸೌಮಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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