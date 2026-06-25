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- ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್: ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಯಾತ್ರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರಿ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಡೆ ನಿಲುಗಡೆ
ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್: ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಯಾತ್ರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರಿ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಡೆ ನಿಲುಗಡೆ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಯು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ
ಪವಿತ್ರ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಇದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊರಡುವುದು ಯಾವಾಗ?
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ರೈಲು (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07355) ಜುಲೈ 5, 12, 19 ಮತ್ತು 26, 2026 ರಂದು (ಎಲ್ಲಾ ಭಾನುವಾರಗಳು) 4 ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:50 ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05:20 ಕ್ಕೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದಿರುಗುವುದು ಯಾವಾಗ?
ಅದೇ ರೀತಿ, ರಾಮೇಶ್ವರಂನಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ರೈಲು (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07356) 6, 13, 20, ಮತ್ತು 27 ಜುಲೈ 2026 ರಂದು (ಎಲ್ಲಾ ಸೋಮವಾರಗಳು) ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಲು ರಾಮೇಶ್ವರಂನಿಂದ 20:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ 19:40 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ?
ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಂ, ಹಾವೇರಿ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು, ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರ್ ಜಂ, ಬೀರೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ ಜಂ, ತಿಪಟೂರು, ತುಮಕೂರು, ಬಾಣಸವಾಡಿ, ಹೊಸೂರು, ಧರ್ಮಪುರಿ, ಸೇಲಂ ಜಂ, ನಾಮಕ್ಕಲ್, ತಿರುಚಿರಪ್ಪಳ್ಳಿ, ತಿರುಚಿರಪ್ಪಳ್ಳಿ, ಪುಕ್ಕಪ್ಪಳ್ಳಿ ಜಂ, ಜೆಎನ್, ಶಿವಗಂಗಾ, ಮನಮದುರೈ ಜಂ, ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಮತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರಂಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಗಮ ಸಂಪರ್ಕ
ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪವಿತ್ರ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಇದು ಬಹು ರೈಲು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರಾಮದಾಯಕ ಪಯಣ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಇದು ಬಹು ರೈಲು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
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