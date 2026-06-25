ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಶಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಾ ಆಗಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೀಗಾಗಿ ದಿಶಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಬೆಲ್ಲಾ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನದಾಗಿತ್ತು!
ಸೋಲ್ಮೇಟ್ನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಟಿ ಕಂಗಾಲು!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ (Disha Patani) ಸದ್ಯ ತೀವ್ರ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಿಶಾ, ಈಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗಳಂತಿದ್ದ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ವಾನ 'ಬೆಲ್ಲಾ' (Bella) ನಿಧನದಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿರುವ ದಿಶಾಗೆ ಬೆಲ್ಲಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆಕೆಯ "ಸೋಲ್ಮೇಟ್" ಆಗಿದ್ದಳು.
ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿದಾಯ: ದಿಶಾ ಬರೆದ ಭಾವುಕ ಪತ್ರ!
ಜೂನ್ 24ರ ಬುಧವಾರದಂದು ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಾಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲ್ಲಾಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದ ಸಾಲುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಂಚನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತಿವೆ.
"ನನ್ನ ಬೆಲ್ಲಾ, ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಂಗುರಂಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಾ ಋಣಿ. ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನೇ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ನಿನ್ನನ್ನೇ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಸುಂದರ ಮಗು ನೀನು, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮಲಗು ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಗೆಳತಿ (Soulmate). ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸದಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಬೆಲ್ಲೂ," ಎಂದು ದಿಶಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಶೋಕ
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಶಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಾ ಆಗಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೀಗಾಗಿ ದಿಶಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಬೆಲ್ಲಾ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶ್ವಾನವಾಗಿತ್ತು. "ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯೆಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೆರಳು-ಬೆಳಕಿನಂತಿದ್ದ ಬೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ದಿಶಾ!
ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಅವರ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಾ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದಳು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವುದು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯವಿರಲಿ, ಬೆಲ್ಲಾ ಸದಾ ದಿಶಾ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಬೆಲ್ಲಾಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ದಿಶಾ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ ದಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನಟಿಗೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಿಶಾ ಸಕ್ರಿಯ
ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಜಂಗಲ್' (Welcome to the Jungle) ನಲ್ಲಿ ದಿಶಾ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 26 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಭ್ರಮವಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಲ್ಲಾಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು ದಿಶಾ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಇಂತಹ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ. ಬೆಲ್ಲಾಳ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ನಾವೂ ಹಾರೈಸೋಣ.