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India Latest News Live: ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಐಎಸ್ಸಿ ನಂ.1, ಮಣಿಪಾಲ ನಂ.2!
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ: ಐಐಆರ್ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ (ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) ಶ್ರೇಯಾಂಕ-2026 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಐಐಎಸ್ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಣಿಪಾಲ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಮಾಹೆ) 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
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ಐಐಆರ್ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬಲ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಎಂಬ 3 ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ, ಐಎಸ್ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು 84.53 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 72.66 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಹೆ 2ನೇ ಮತ್ತು 70.38 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಜೆಎನ್ಯು 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಮಾಹೆ ನಂ.1 ಡೀಮ್ಡ್-ಟು-ಬಿ ವಿವಿ
ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹೆ, ಐಐಆರ್ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ (ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) ಶ್ರೇಯಾಂಕ 2026ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಂ.1 ಖಾಸಗಿ ‘ಡೀಮ್ಡ್-ಟು-ಬಿ’ ವಿವಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.