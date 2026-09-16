ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆ ಬೈಟ್‌ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜಾಂಗ್ ಯಿಮಿಂಗ್ ಅವರು ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ನ ಜಾಗತಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ $105 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೀರಿದೆ.

ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ನ ಪೋಷಕ ಕಂಪೆನಿ ಬೈಟ್‌ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜಾಂಗ್ ಯಿಮಿಂಗ್, ಭಾರತೀಯ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 43 ವರ್ಷದ ಜಾಂಗ್ ಯಿಮಿಂಗ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ $105 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೀರಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಯ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೈಟ್‌ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ನ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರವು ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜಾಂಗ್ ಯಿಮಿಂಗ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು $13 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು $105 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಂಗ್ ಯಿಮಿಂಗ್ ಯಾರು?

ಜಾಂಗ್ ಯಿಮಿಂಗ್ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ನ ಪೋಷಕ ಕಂಪೆನಿಯಾದ ಚೀನೀ ಟೆಕ್ ಕಂಪೆನಿ ಬೈಟ್‌ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ನ ಸ್ಥಾಪಕ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ, ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ನ ಜಾಗತಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಂಪೆನಿಯ AI ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್, ಫಿಡೆಲಿಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ. ರೋವ್ ಪ್ರೈಸ್‌ನಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಬೈಟ್‌ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $120 ಶತಕೋಟಿ ತಲುಪಿತು, ಆದರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಏರುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಶಗಳ ನಡುವೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಜಾಂಗ್ ಯಿಮಿಂಗ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ ಬೈಟ್‌ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಪೆನಿ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್. ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೈಟ್‌ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು AI ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದರ AI ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಡೌಬಾವೊ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಡೆನ್ಸ್‌ನಂತಹ ವೀಡಿಯೊ ಜನರೇಷನ್ ಪರಿಕರಗಳು ಸೇರಿವೆ. AI ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮೌಲ್ಯವು ಜಾಂಗ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

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ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಂಗ್ ಯಿಮಿಂಗ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬೈಟ್‌ಡ್ಯಾನ್ಸ್ AI ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಓಮ್ಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಲಿಯಾನ್ ಜೇ ಸು ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ AI ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಟ್‌ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ AI ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಏಷ್ಯಾದ ಅಗ್ರ ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ

ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೈಟ್‌ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಂಗ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ 10% ಅಪಾಯದ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಏಷ್ಯಾದ ಅಗ್ರ ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಜಾಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಅವರನ್ನು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾದ 5 ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು

– ಜಾಂಗ್ ಯಿಮಿಂಗ್: ಬೈಟ್‌ಡ್ಯಾನ್ಸ್ (ಚೀನಾ)

– ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ: ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ (ಭಾರತ)

– ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ (ಭಾರತ)

– ತದಾಶಿ ಯಾನೈ: ಯುನಿಕ್ಲೋ (ಜಪಾನ್) ಸ್ಥಾಪಕ

– ಮಸಯೋಶಿ ಮಗ: ಸಾಫ್ಟ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಜಪಾನ್) ಸ್ಥಾಪಕ