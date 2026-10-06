ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ತಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 135 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. 10.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರುವ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ವಾಸ್ತವಿಕ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 135 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಕ್ಷೆ ವಿನ್ಯಾಸ, ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಕೇಳಿದೆ.
ಹೊಸ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ತಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳವನ್ನೂ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣವೊಂದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಜೀವ್ ಸಚ್ದೇವ ಅವರ ಪೀಠ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿತು. 8.5 ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸದ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಭವನದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವಿಸ್ತಾ ಯೋಜನೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆಡವಿ ಬೇರೆಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ಟಾ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 135 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಸ್ಥಳದ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವ್ ಸಚ್ದೇವ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾದ ಜಾಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಫಿಡವಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
'ಕೇವಲ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?': ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಷೇಪ
ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ.
ಅಪಾರ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪರಂಪರೆ
1891 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಭವನದ 4 ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ (ಸುಮಾರು 5500 ಚದರ ಮೀಟರ್) ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಕೈವಲ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 8.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ.
ಆರ್ಕೆ ಪುರಂನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯ ಆರ್ಕೆ ಪುರಂನ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗದ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ಜಾಗ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 'ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನ-2' ರಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು 10.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೊಸ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ (ASG) ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾಟಿ ಅವರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ಟಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪೀಠವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಲಿಖಿತ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ವಾರಗಳೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತು.
ವಾಸ್ತವಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ನಕ್ಷೆ : ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾದ ಜಾಗದ ನಿಖರವಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಈ ಹೊಸ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಭವನದಲ್ಲಿರುವ 8.5 ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಆರ್ಕೆ ಪುರಂನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ 2 ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 10.5 ಲಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಸಾಲುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು.
ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿ ನೇಮಕ: ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲೆ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಅವರನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 'ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿ' ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆಯಾದರೂ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.