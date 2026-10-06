ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ 'ಏರ್ಟೆಲ್ ಐಕ್ಯೂ ಗೇಟ್ವೇ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು SMS, WhatsApp ಮತ್ತು ಕರೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಿಮ್-ಸ್ವಾಪ್ ಮತ್ತು ಒಟಿಪಿ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ: ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಈ ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. SMS, WhatsApp, RCS ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕರೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಜಟಿಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ವಿಭಾಗವು (Airtel Business) 'ಏರ್ಟೆಲ್ ಐಕ್ಯೂ ಗೇಟ್ವೇ' (Airtel IQ Gateway) ಎಂಬ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಟೆಲ್ಕೊ-ಗ್ರೇಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (Enterprises) ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸುಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ
ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ
ಏರ್ಟೆಲ್ ಐಕ್ಯೂ ಗೇಟ್ವೇ SMS, WhatsApp, ರಿಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ (RCS), ವ್ಯಾಪಾರ ಧ್ವನಿ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ಒಂದೇ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ವೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಲಾಗಿನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ SMS OTP ಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಸಿಮ್ ಪರಿಶೀಲನೆ (Airtel IQ Verify) ನಡೆಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸಿಮ್-ಸ್ವಾಪ್ (SIM-swap) ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕೃತಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಳ (SMS Pumping) ಹಾಗೂ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಇದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಏರ್ಟೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಂತಹ ವಲಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂವಹನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ಐಕ್ಯೂ ಗೇಟ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ?
ಏರ್ಟೆಲ್ ಐಕ್ಯೂ ಗೇಟ್ವೇ ಏರ್ಟೆಲ್ ಐಕ್ಯೂ ವೆರಿಫೈ ಎಂಬ ವಂಚನೆ-ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೋಸದ ಖಾತೆ ರಚನೆ, ಖಾತೆ ಸ್ವಾಧೀನಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ವಂಚನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಬಾಟ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೋಸದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಟಿಪಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂದೇಶ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.