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- Clean Greasy Non-Stick Pan: ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಡ್ಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
Clean Greasy Non-Stick Pan: ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಡ್ಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬಳಸಿದರೂ ಅದರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ, ಜಿಡ್ಡು ಕೂತುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಬರೀ ಡಿಶ್ವಾಶ್ನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಈ ಜಿಡ್ಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಜಿಡ್ಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ವಾ?
ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬಳಸಿದರೂ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಹಾಗೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿ ತೊಳೆದರೂ ಈ ಜಿಡ್ಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕಿತ್ತುಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಈ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬಳಸುವಾಗ ಹುಷಾರು...
ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದ ಮೇಲೂ ಜಿಡ್ಡು ಹಾಗೇ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಗೆ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ತೆಳುವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಜಿಡ್ಡು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಿ, ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೇ ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಒರೆಸಿ. ಆದರೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಗೀರುಗಳು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ...
ಪ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡ್ ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೇರಿಸಿ. ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಒರೆಸಿ.
ಜಿಡ್ಡು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಜಿಡ್ಡು ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ನಿಂದ ಒರೆಸಿದರೆ ಜಿಡ್ಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ವಿನೆಗರ್ನಿಂದ ಜಿಡ್ಡು ಮಾಯ...!
ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅದ್ದಿ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಚನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಆದರೆ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೇ ಬಿಡಬಾರದು. ಒರೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಳಸಿ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ...
ಜಿಡ್ಡು ಎಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಲೇಬೇಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಿರುವ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಪೌಡರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಬಾರದು. ಇವು ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್, ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ...
ಜಿಡ್ಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು, ಒಣಗಿದ ಕಿಚನ್ ಟವೆಲ್ನಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಅಂಶ ಉಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಿಡ್ಡು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜದೆ, ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು, ಮೈಲ್ಡ್ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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