ಐಟಿಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿಗರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಾದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಕ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನೂತನ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ಹೊರೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.16): ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಐಟಿಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (ITC Ltd.), ತನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿಗರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು (MRP) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಡೀಲರ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆಯ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ. ಐಟಿಸಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಾದ 'ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್' (Classic Connect) ಮತ್ತು 'ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಕ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್' (Gold Flake Super Star) ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ (20 ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳ ಪ್ಯಾಕ್): ಈ ಹಿಂದೆ ₹390 ಇದ್ದ 20 ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳ ಪ್ಯಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಈಗ ₹428 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 9.74 ರಷ್ಟು (₹38) ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಕ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ (10 ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳ ಪ್ಯಾಕ್): ಈ ಹಿಂದೆ ₹79 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ 10 ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳ ಪ್ಯಾಕ್ ದರವು ಈಗ ₹89 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಶೇ. 12.66 ರಷ್ಟು (₹10) ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

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ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಐಟಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?

ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನೂತನ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಗರೇಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ (GST) ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೂತನ 'ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ'ದ (Additional Excise Duty) ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ: ನೂತನ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಸಿಗರೇಟ್‌ನ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಪ್ರತಿ 1,000 ಸಿಗರೇಟ್ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಗೆ ₹2,050 ರಿಂದ ₹8,500 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಉದ್ದವಾದ ಹಾಗೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್' ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹300 ರಿಂದ ₹360 ಕ್ಕೆ, ತದನಂತರ ₹390 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ 'ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಕ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹59 ರಿಂದ ₹70 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿತ್ತು.

ಕಿಂಗ್-ಸೈಜ್ (King-size) ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಾದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಕ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಲ್‌ಬೊರೊ (Marlboro) ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ₹20 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಕಡ್ಡಿಯ ಬೆಲೆಯು ಈಗ ₹25 ರಿಂದ ₹28 ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತ

ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (NSE) ಐಟಿಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯವು ಶೇ. 2.38 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು, ದಿನದಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ₹264.15 ನಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿಸಿದೆ.