ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 75 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯದ ₹4 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಲೂನ್ನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆಯ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಉಳಿತಾಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 75 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಉಳಿತಾಯದ ₹4 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $40 ಮಿಲಿಯನ್) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗಳು ಈ ಅಗಾಧ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ, ಅವರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಈ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು
ಸೌತ್ ಚೀನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯು ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ 2016 ರಿಂದ ಯೋಂಗ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಥ್ರೆಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಮಸಾಜ್ ಥೆರಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಸಲೂನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಿಂದ ವಿವಿಧ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಹುಬ್ಬು ಮತ್ತು ತುಟಿ ಹಚ್ಚೆಗಳಂತಹ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು
ಸಲೂನ್ ಬಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಗಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಖರ್ಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಳು. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಬಿಲ್ಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರಕ್ಕಿಂತ 10 ರಿಂದ 20 ಪಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿ, ಒಂದೇ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ತುಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 39,800 ಯುವಾನ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಯು ಈ ಸೇವೆಗಳ ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದವು. ಅವರು 65 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಲೂನ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ವಿವಿಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇಮ ಸೇವೆಯ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಸಲೂನ್ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದ ನಡುವಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.