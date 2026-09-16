ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 71ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದ ತ್ರಿಶಾ ಥೋಸರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ 64 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕೂಡ ಈ ಪುಟಾಣಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ 4 ವರ್ಷದ ಪುಟಾಣಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಳು. ಈಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ 64 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಳು! ಈ ಬಾಲಕಿ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪುಟಾಣಿ ಹೆಸರು ತ್ರಿಶಾ ಥೋಸರ್, ಇವಳು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅಭಿಮಾನವನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ತ್ರಿಶಾ ತನ್ನ 4 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ನಟಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ 6 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಬಾಲೆ ಅದನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾಳೆ.
71 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 'ಜವಾನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮ್ಯಾಸ್ಸೆ '12 ನೇ ವಿಫಲ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, 4 ವರ್ಷದ ತ್ರಿಶಾ ಥೋಸರ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಳು. ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಬಿಂದಿ ಧರಿಸಿ, ಪುಟ್ಟ ತ್ರಿಶಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಪದಕವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ತ್ರಿಶಾ ತೋಸರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲನಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 4 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ 64 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಳು.
ಕಮಲ ಹಾಸನ್ ಶ್ಲಾಘನೆ
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ 6 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲತೂರ್ ಕಣ್ಣಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ತ್ರಿಶಾ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಾಗ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ತ್ರಿಶಾ ತೋಸರ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು X ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಾನು ನನ್ನ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ನನಗೆ ಆರು ವರ್ಷ. ನೀವು ನನ್ನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮೇಡಂ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿಶಾ ತೋಸರ್ ಯಾರು?
ತ್ರಿಶಾ ತೋಸರ್ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಮರಾಠಿ ಬಾಲನಟಿ. ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ "ನಾಲ್ 2" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದಳು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದಾಗ ತ್ರಿಶಾಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಟನೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜುರೇಕರ್ ಅವರ "ಪುನ್ಹಾ ಶಿವಾಜಿ ರಾಜೇ ಭೋಸಲೆ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಕಳೆದ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.