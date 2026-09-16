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- Fresh Mutton Tips: ಮಟನ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಳೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಮಟನ್ ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು
Fresh Mutton Tips: ಮಟನ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಳೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಮಟನ್ ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ತಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಬಲ್ತಿರೋ ಮಾಂಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಮಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಂಸವನ್ನೇ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.
ಮಟನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ನೆನಪಿರಲಿ
ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಹುತೇಕರು ನಾನ್-ವೆಜ್ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನಾನ್-ವೆಜ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗೋದೇ ಮಟನ್. ಆದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಟನ್ ಖರೀದಿಸೋದು ಹಲವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋ ಮಟನ್ ಗುರುತಿಸೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ತರುವ ಮಟನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ತಾಜಾ ಮಟನ್ ಗುರುತಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಬಣ್ಣದ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಫ್ರೆಶ್ ಮಟನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಂಸದ ಬಣ್ಣ ಮಾಸಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೂದು, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಅದು ಹಳಸಿದ ಮಾಂಸ ಆಗಿರಬಹುದು.
ವಾಸನೆ: ತಾಜಾ ಮಟನ್ನಿಂದ ಸಹಜವಾದ ಮಾಂಸದ ವಾಸನೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಹುಳಿ ಅಥವಾ ಅಮೋನಿಯಾದಂತಹ ಘಾಟು ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ:
ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಒತ್ತಿ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಫ್ರೆಶ್. ಗುಂಡಿ ಹಾಗೇ ಉಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಂಟಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಳೆಯ ಮಾಂಸ.
ಮೂಳೆಯ ಗಾತ್ರ: ಮಟನ್ ಬೇಗ ಬೇಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮೇಕೆ ಅಥವಾ ಕುರಿ ಮಾಂಸ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದುಂಡಗಿನ ಮೂಳೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಎಳೆ ಮಟನ್. ದಪ್ಪ ಮೂಳೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಬಲ್ತಿರೋ ಮಟನ್.
ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಅಂಗಡಿ:
ಕೆಮಿಕಲ್, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಳಸದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸ ಮಾರುವ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಮಾತ್ರ ಮಟನ್ ಖರೀದಿಸಿ.
ನಾವು ಆರಿಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆಯೇ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮಟನ್ ಕರ್ರಿ ಅಥವಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಿಂತಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ.
ಮಾಂಸ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ: ಮಾಂಸದ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಮಟನ್ ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
FSSAI ಮಾರ್ಕ್ ಗಮನಿಸಿ: ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಂಸ ಖರೀದಿಸುವಾಗ FSSAI ಮುದ್ರೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ.
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್:
ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕವರ್ ಹರಿದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತೂತುಗಳಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಕೊಬ್ಬಿನ ಬಣ್ಣ: ಮಟನ್ ಕೊಬ್ಬು ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಬಲ್ತಿರೋ ಮಾಂಸ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ.
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