ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ದಲಿತರಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (SC) ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಕೆ.ಜಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.16): ಇಸ್ಲಾಂ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ದಲಿತರಿಗೆ 'ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ' (SC) ಸ್ಥಾನಮಾನ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸುದೀರ್ಘ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಆಯೋಗವೊಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 1950 ರ 'ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) ಆದೇಶ'ದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ದಲಿತರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಈ ಸಮಿತಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್ಸಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 'ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ' ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ "ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ದಲಿತರು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 1950 ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ, ಸಿಖ್ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ (SC) ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣ
ತಮ್ಮನ್ನೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ 'ದಲಿತ ಮತಾಂತರಿಗಳು' ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಈ ತೀವ್ರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸವಾಲಿನ ಅರ್ಜಿಯು ಕಳೆದ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಹಿಂದೆ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಕಾ ಕಾಲೇಲ್ಕರ್, ಸಚಾರ್, ರಂಗನಾಥ್ ಮಿಶ್ರಾ ಆಯೋಗಗಳ ವರದಿಗಳು ಹಾಗೂ ವರ್ಷಗಳಿಂದ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆಯೋಗ' (NCSC) ತಳೆದ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಈ ಆಯೋಗದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 1911 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಯೊಬ್ಬರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕವೊಂದರ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನೂ ಆಯೋಗ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಆಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಎಸ್ಸಿ (NCSC) ನಿಲುವುಗಳು
ಸಚಾರ್ ಸಮಿತಿ: ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ರಂಗನಾಥ್ ಮಿಶ್ರಾ ಆಯೋಗ: ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಧರ್ಮ-ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ (Religion-neutral) ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸದೆ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದರ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಕಾಕಾ ಕಾಲೇಲ್ಕರ್ ಆಯೋಗ: ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ದಲಿತರಿಗೆ 'ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ' (OBC) ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತೇ ಹೊರತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಎನ್ಸಿಎಸ್ಸಿ (NCSC): ಯುಪಿಎ (UPA) ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆಯೋಗ'ವು ಪರ-ವಿರೋಧದ ಗೊಂದಲಮಯ ನಿಲುವು ತಳೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಶೇ. 50 ರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತ್ತು.
1911 ರ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಮುಖ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಧಾರ
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1911 ರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, "ದಲಿತರು ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತಸ್ತು (Social status) ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಥತೆ'ಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಮತಾಂತರವು ತಿಳಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಆಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಅರ್ಹತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ (ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ) ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೂಲತಃ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಖರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.