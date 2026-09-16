ಭಾರತ ರತ್ನ ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಬಯೋಪಿಕ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. 110ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ದಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ಧ್ವನಿಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಾದಗಳು ದೇಶದ ಆತ್ಮದ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಬರೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗೀತ ಮಹಾವೃಕ್ಷ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನವರ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ (ಬಯೋಪಿಕ್) ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಚೆನ್ನೈನ 'ದಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ'ಯಲ್ಲಿ, ಅವರ 110ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ, ಸೂಕ್ತ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಂ.ಎಸ್. ಅಮ್ಮನವರ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಬಯೋಪಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಮಹತ್ವದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಜೀವನದ ಭಾವನೆಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾಗಿ ತೆರೆದಿಡಲು ರಾಶ್ಮಿಕಾ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌತಮ್ ತಿನ್ನನೂರಿ ನಿರ್ದೇಶನ
ಇನ್ನು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಯೋಪಿಕ್ಗೆ ಯುವಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಾತೀತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಡುವೆ ಅದ್ಭುತ 'ಸಂಗೀತ ಸೇತುವೆ' ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಗೌತಮ್ ತಿನ್ನನೂರಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್, ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಗೂ ಬನ್ನಿ ವಾಸು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ; ಸಂಗೀತವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಾವನೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನದ ಪಯಣ. ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದ ಆ ಅಮರ ಧ್ವನಿ, ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿದೆ.