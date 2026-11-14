08:41 AM (IST) Nov 14

India Latest News Live 14 November 2026 ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಂಡರ್‌-19 ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ 17 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನಿಗೂಢ ಸಾವು! ಆ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರೇ ಕಾರಣ?

BCCI U-19 women cricketer death ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಂಡರ್-19 ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ 17 ವರ್ಷದ ನಂದಿನಿ ವಿಕಾರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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08:14 AM (IST) Nov 14

India Latest News Live 14 November 2026 244 ರನ್‌ಗಳ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸೋಲಿಗೆ ಮೂರು ಕಾರಣ, ಕೋಚ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಪ್ರಮಾದ ಕೂಡ ಇದೆ

ನ್ಯೂಜಿಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ 4ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು. ಗಂಭೀರ್‌ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್‌ನ ಪ್ರಮಾದ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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08:01 AM (IST) Nov 14

India Latest News Live 14 November 2026 ಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರ, ಡ್ರೋನ್ ಘಟಕದ ಗುಟ್ಟನ್ನೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರಾ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್? ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು!

ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಮನೋರತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗುಪ್ತಚರ ಏಜೆಂಟ್‌ಗೆ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಪಟಿಯಾಲ ಹೌಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
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07:46 AM (IST) Nov 14

India Latest News Live 14 November 2026 ರೈಡ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಓಲಾಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ

ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ 'ಟಿಪ್ಸ್' ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಓಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ₹10 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
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07:23 AM (IST) Nov 14

India Latest News Live 14 November 2026 ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿವೆ - ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದರೆ ಮೋದಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
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07:14 AM (IST) Nov 14

India Latest News Live 14 November 2026 ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ; ಕರಾವಳಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯ ಚಂಡಮಾರುತ

ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 'ಅಕ್ವನ್' ಎಂಬ ಮೂರನೇ ಚಂಡಮಾರುತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಗುಡುಗು-ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
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