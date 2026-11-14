BCCI U-19 women cricketer death ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಂಡರ್-19 ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ 17 ವರ್ಷದ ನಂದಿನಿ ವಿಕಾರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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- India Latest News Live: ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಂಡರ್-19 ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ 17 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನಿಗೂಢ ಸಾವು! ಆ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರೇ ಕಾರಣ?
India Latest News Live: ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಂಡರ್-19 ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ 17 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನಿಗೂಢ ಸಾವು! ಆ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರೇ ಕಾರಣ?
ನವದೆಹಲಿ: ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕ ಝಾಕಿರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಚಾರ, ಹಿಂಸೆ ಪ್ರಚೋದನೆ, ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿಷೇಧದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ‘ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಪ್ರಚಾರಕ ಡಾ. ಝಾಕಿರ್ ನಾಯಕ್ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಯುಎಪಿಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ನಿಷೇಧವು ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
India Latest News Live 14 November 2026 ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಂಡರ್-19 ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ 17 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನಿಗೂಢ ಸಾವು! ಆ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರೇ ಕಾರಣ?
India Latest News Live 14 November 2026 244 ರನ್ಗಳ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸೋಲಿಗೆ ಮೂರು ಕಾರಣ, ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಪ್ರಮಾದ ಕೂಡ ಇದೆ
ನ್ಯೂಜಿಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 4ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು. ಗಂಭೀರ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಮಾದ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.