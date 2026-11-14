ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂಗಳು ಕರಾಚಿಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಿಡಿದು, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹಾರೈಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ರಾಮಾಯಣ ಮೂವಿ (Ramayana Movie) ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಾಗಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ 1 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಭಾರತೀಯರು ರಾಮಾಯಣ ಮೂವಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೋರಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಜನರು ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಡ್ರಮ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು "ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್" ಎಂದು ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಮಾಯಣದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಜನರು ಕರಾಚಿಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಡ್ರಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಬಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. '
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
'ಭಗವಂತ ರಾಮ ನನ್ನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಭಜನೆ ಹಾಡುವ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯು ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ರಾಮನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ರಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಚಿತ್ರವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಜನರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಪ್ರಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಕರಾಚಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಸಹ ಸೇರಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.