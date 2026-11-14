ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ 'UBX 06' ಅನ್ನು ವಿಡಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೂಪರ್ಮೋಟೋ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಮತ್ತು ಮಿಡ್-ಡ್ರೈವ್ ಮೋಟಾರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.14): ನೀವು ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ (Hero MotoCorp) ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ವಿಡಾ' (Vida) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ 'UBX 06' ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ (Testing) ಇಳಿಸಿದೆ!
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಡೆದ EICMA 2026 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟೋ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ ಈ ನೂತನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ನ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತ್ತು. ಅದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 'ವಿಡಾ' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಈ UBX 06 ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ.
ಸೂಪರ್ಮೋಟೋ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕವರ್ನಿಂದ (Camouflage) ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದರ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವು EICMA ಶೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು 'ಸೂಪರ್ಮೋಟೋ' (Supermoto) ಬೈಕ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸವಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ನ ಮುಂಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಟೋ ಶೋನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದ ವಿಶೇಷ ಫ್ರೇಮ್ನೊಳಗೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ (LED Projector Headlight) ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ಎಲ್ (DRL) ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ನಕಲ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು (Knuckle guards) ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಟಿಎಫ್ಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಹೀರೋ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿಎಫ್ಟಿ (TFT) ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಎಡಭಾಗದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಇದರಲ್ಲಿ 'ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್' (Cruise Control) ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ ಸಹ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ (Single-channel ABS) ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ತಡೆಯಲು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್-ಡೌನ್ (USD) ಫೋರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮಿಡ್-ಡ್ರೈವ್ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್
ಕಂಪನಿಯು ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ (Range) ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, EICMA ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ (Fixed battery) ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ 'ಮಿಡ್-ಡ್ರೈವ್ ಮೋಟಾರ್' (Mid-drive motor) ಇರಲಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ ಚೈನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂಬದಿಯ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ್ರದ ಒಳಗೆ (Hub) ಮೋಟಾರ್ ಇರುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಬೈಕ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ತೂಕದ ಸಮತೋಲನ (Balance) ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ?
ಪ್ರಸ್ತುತ 'ವಿಡಾ' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, UBX 06 ಹೀರೋ ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಈ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು 2027ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.