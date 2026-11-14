ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಜಾಹೀರಾತು ತಮಗೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್, ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ‘ಸೀತಾ ರಾಮಂ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅವರು, ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮದೇ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಕೆ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ!
ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾತ್ರವಿದೆ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ‘ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ಅವರು, ಇಂದು ತಾವು ನಟಿಯಾಗಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಅವರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ವೊಂದರ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮೃಣಾಲ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ತಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದವು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಣ್ವೀರ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮೃಣಾಲ್ ಫಿದಾ!
ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ನೆರವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೂ ಮೃಣಾಲ್ ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸದಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮೃಣಾಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
‘ಧುರಂಧರ್ 2’ನಲ್ಲಿ ರಣ್ವೀರ್ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ, ಹಮ್ಜಾ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿದ!
ಇನ್ನು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮೃಣಾಲ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ತಮಗೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಹಮ್ಜಾ ಎಂಬ ಪಾತ್ರವಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ರಣ್ವೀರ್ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃಣಾಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ!
ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗಿನ ಜಾಹೀರಾತು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೃಣಾಲ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರು, ರಣ್ವೀರ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮೃಣಾಲ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ.