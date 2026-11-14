ಭಾರತೀಯ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವ ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಎ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎರಡು ಹೊಸ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಎ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್’ (ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್) ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಇಐಸಿಎಂಎ (EICMA) ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಬಿಎಸ್ಎ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಡಿ ‘ಬಾಂಟಮ್ ಬಾಬ್ಬರ್ 350’ ಮತ್ತು ‘ಬಾಂಟಮ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 350’ ಎಂಬ ಎರಡು ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಬೈಕ್ಗಳ ಅನಾವರಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ‘ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ 350’ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 650, ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ 650 ಮತ್ತು ಬಾಂಟಮ್ 350 (1948ರ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ) ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಬಾಬ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 350 ಬೈಕ್ಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಎರಡೂ ಹೊಸ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ 334 ಸಿಸಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಡಿಒಎಚ್ಸಿ (DOHC) ಎಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸವಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ (ABS) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ‘ಬಾಬ್ಬರ್ 350’ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿಂಗಲ್-ಸೀಟ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಉನ್ನತ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ ‘ಬಾಬ್ಬರ್ 350 ಎಸ್ಪಿ’ (SP) ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್-ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಯುಎಸ್ಡಿ (USD) ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಫುಲ್-ಕಲರ್ ಟಿಎಫ್ಟಿ (TFT) ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, 1966ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಿಎಸ್ಎ ಬುಷ್ಮ್ಯಾನ್ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರುವ ‘ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ 350’, ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿ-ನಾಬಿ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಸಮಯ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ‘ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ 350’
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಿಎಸ್ಎ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ ‘ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ 350’ ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಸೇರಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಸವಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, 3 ವಿಧದ ಎಬಿಎಸ್ ಮೋಡ್ಗಳು, ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹಾಗೂ ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯೆಜ್ಡಿ ಬೈಕ್ಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಆಲ್ಫಾ 2 ಮತ್ತು ಕಟಾರ್ ಎಂಜಿನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜಾವಾ ‘ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್’ ಶ್ರೇಣಿಯು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ತವರು ನೆಲ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಬಿಎಸ್ಎ ಹವಾ
1861ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮತಾಳಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಿಎಸ್ಎ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಬೈಕ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ತನ್ನ ತವರು ನೆಲವಾದ ಯುಕೆ (UK) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿತ ‘ಬಿಎಸ್ಎ ಬಾಂಟಮ್ 350’, ಯುಕೆಯ ಮಾಸಿಕ ಮಾಡರ್ನ್-ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬೈಕ್ ಮಾರಾಟದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಜಾಗತಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅನುಪಮ್ ಥರೇಜಾ, "ನಾವು ಭಾರತದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹಳೆಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಾಂಟಮ್ 350 ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಾಬ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ ಮಾದರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಎಸ್ಎ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿ; 700 ಕೇಂದ್ರಗಳತ್ತ ಗುರಿ
ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2025ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 32,482 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯು, 2026ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 45,409 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 55ರಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 1.20 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕೆಡಿ (CKD) ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಇರುವ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು 2028ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆ ನಗರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 700ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ‘ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್’
ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು 2026ರ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಕೇವಲ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಅಧಿಕೃತ ವಿತರಕರ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಅಸಲಿ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ‘ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 4 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 50,000 ಕಿ.ಮೀ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾರಂಟಿ (ಇದನ್ನು 6 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 74,000 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ), 8 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರೋಡ್ಸೈಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ (RSA), 5 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ.