ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಒಂದು ಸುಂದರ ಬದುಕು: ರಣವೀರ್-ದೀಪಿಕಾ ಕಥೆಯ 5 ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳೇನು?
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ವಿವಾಹವಾಗಿ 8 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, 'ರಾಮ್-ಲೀಲಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 13 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಪೋಷಕತ್ವದವರೆಗಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ 5 ವಿಶೇಷ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ರಣವೀರ್-ದೀಪಿಕಾ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ
ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ 'ಗೋಲಿಯೋನ್ ಕೀ ರಾಸ್ಲೀಲಾ ರಾಮ್-ಲೀಲಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರನ್ನು ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಲೀಲಾ ಆಗಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿತು. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಆದರೆ ರೀಲ್ ಲೈಫ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಧಿಸುವ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಅರಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ರಾಮ್-ಲೀಲಾ ಚಿತ್ರದ 13 ವರ್ಷಗಳ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವ ಐದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
1. ಎಲ್ಲವೂ ರಾಮ್-ಲೀಲಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು
ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ 'ಗೋಲಿಯೋನ್ ಕೀ ರಾಸ್ಲೀಲಾ ರಾಮ್-ಲೀಲಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ನೈಜ ಜೀವನದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಲೀಲಾ ಆಗಿ ರಣವೀರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಆರಂಭವನ್ನೂ ನೀಡಿತು.
2. ಸಹನಟರಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿಯವರೆಗೆ
ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ, ರಣವೀರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಧಿಸುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ, ಪರಸ್ಪರರ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಹವಾಸದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಅವರ ಪಯಣವಿದೆ.
3. ಇಬ್ಬರಿಂದ ನಾಲ್ವರ ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬದವರೆಗೆ
ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕತ್ವವೂ ಒಂದು. ಇಂದು, ರಣವೀರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ವರ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವವರೆಗೆ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಹೊಸ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
4. ಇಬ್ಬರು ಪವರ್ಹೌಸ್ಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ
ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಾಗ, ರಣವೀರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ವೃತ್ತಿಪರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಧುರಂಧರ್' ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮೀಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 'ಪ್ರಳಯ್' ಸೇರಿದಂತೆ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 'ಕಿಂಗ್' ಮತ್ತು 'ರಾಕಾ' ನಂತಹ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದ್ಧತೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
5. ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ರಾಮ್-ಲೀಲಾದ 13 ವರ್ಷಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ರಣವೀರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದ ಚಿತ್ರವು ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಸ್ಮರಣೀಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ನೈಜ ಜೀವನದ ಸಂಬಂಧವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದದ್ದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಲೀಲಾರಾಗಿ ಪರದೆಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವವರೆಗೆ, ದಂಪತಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವು ಅವರ ಮದುವೆಯ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗೌರವವೂ ಆಗಿದೆ.
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