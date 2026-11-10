08:30 AM (IST) Nov 10

India Latest News Live 10 November 2026 ಅದು ಬಾಂಗ್ಲಾ, ದೆಹಲಿ ಅಲ್ಲ; ಭಾರತದ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸಲು ಚೀನಾ ವ್ಲಾಗರ್‌ಗಳ ನೀಚ ಕುತಂತ್ರ

ಚೀನಾ ವ್ಲಾಗರ್‌ಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿ ಭಾರತದ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸುವ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಢಾಕಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನವದೆಹಲಿ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ.
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07:41 AM (IST) Nov 10

India Latest News Live 10 November 2026 ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 3ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಕಾಟ - ಟಾಸ್ ವಿಳಂಬ, ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ!

ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ನಡುವಿನ 3ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಕಿವೀಸ್ ತಂಡ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
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07:39 AM (IST) Nov 10

India Latest News Live 10 November 2026 ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ - ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯೂ ಅಂತ್ಯವಾಯ್ತು!

ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರ ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನಾ ಕೊನಿಡಾಲ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 13 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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