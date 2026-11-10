ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ರೆಬೆಲ್ 300 ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್ನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇ-ಕ್ಲಚ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ದೆಹಲಿ: ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೂಸರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಬಂಪರ್ ಅವಕಾಶವೊಂದು ಇದೀಗ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ (Honda Motorcycle) ಭಾರತದ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪೆನಿ, ಹೊಸ ಕ್ರೂಸರ್, ರೆಬೆಲ್ 300 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪೆನಿಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೀಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳಿದ್ದು, ಈ ಮಾದರಿಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ರೆಬೆಲ್ 300 ರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಸರಳ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ವಿನ್ಯಾಸ. ಇದರ ಕಡಿಮೆ ಆಸನ ಎತ್ತರವು ಎಲ್ಲಾ ಎತ್ತರದ ಸವಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲಾದ ಸವಾರಿ ಭಂಗಿಯು ಕ್ರೂಸರ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೈಕ್ ದುಂಡಗಿನ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್-ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು-ಔಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಕಡಿಮೆ-ಸ್ಲಂಗ್ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಕ್ರೂಸರ್ ತರಹದ ವಿನ್ಯಾಸವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೀರೋ ಎಂದು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚು ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್
ಹೋಂಡಾ ರೆಬೆಲ್ 300 ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ನಗರ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ 27.6 ಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 24.5 ಎನ್ಎಂ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋಂಡಾದ ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಯಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಜೀವನಶೈಲಿ-ಆಧರಿತ ಬೈಕ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಕೇವಲ ವೇಗದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸವಾರಿ ಅನುಭವದ ಮೇಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ಆಯ್ಕೆ
ಈ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗೆ 2.22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೊಸ ಇ-ಕ್ಲಚ್ (E-Clutch) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಆವೃತ್ತಿಗೆ 2.62 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ E-Clutch ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಕೂಲವಿದೆ. ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಗೇರ್ ಬದಲಿಸುವಾಗ ಕ್ಲಚ್ ಲಿವರ್ ಒತ್ತುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಕ್ಲಚ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ರೈಡರ್ ಬಯಸಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲಚ್ ಲಿವರ್ ಬಳಸಿ ಕೂಡ ಗೇರ್ ಬದಲಿಸಬಹುದು. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪದೇಪದೇ ಕ್ಲಚ್ ಬಳಸುವ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೆರವಾಗಬಹುದು.
ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೀಗಿದೆ
-ಹೋಂಡಾ ರೆಬೆಲ್ 300, 2,200 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ, 808 ಮಿಮೀ ಅಗಲ ಮತ್ತು 1,125 ಮಿಮೀ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ವೀಲ್ಬೇಸ್ 1,506 ಮಿಮೀ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಬೈಕ್ಗೆ ಎತ್ತರದ ಕ್ರೂಸರ್ ತರಹದ ನಿಲುವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೇರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ 690 ಮಿಮೀ ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 129 ಮಿಮೀ. ಬೈಕ್ನ ಒಟ್ಟು ತೂಕ 173 ಕೆಜಿ. ಇ-ಕ್ಲಚ್ ರೂಪಾಂತರವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕೆಜಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಗುತ್ತದೆ.
-ಇದರ 1,506 ಮಿಮೀ ಉದ್ದದ ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಬೈಕ್ನ ಕ್ರೂಸರ್ ತರಹದ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ನೇರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 690 ಎಂಎಂ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರವು ಕಡಿಮೆ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
-ಹೋಂಡಾ ರೆಬೆಲ್ 300 ಸಹ 16-ಇಂಚಿನ ಚಕ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 130-ವಿಭಾಗದ ಟೈರ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 150-ವಿಭಾಗದ ಟೈರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಸಹ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿದೆ.
-ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಹಠಾತ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಚಕ್ರಗಳು ಲಾಕ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೈಕ್ನ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
-ಬೈಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ದೆಹಲಿಯ ಕೆಲವು ಹೋಂಡಾ ಬಿಗ್ವಿಂಗ್ ಶೋರೂಂಗಳಿಗೆ ಬೈಕ್ಗಳು ತಲುಪಿವೆ. ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಡೆಲಿವರಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭದವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುಣೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಜನವರಿ 2027ರವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.