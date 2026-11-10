ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ 'ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್' ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 2004ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: 2004ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆ ಒಲಿದು ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನೂತನ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ 'ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್: ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್' (Belonging: A Journey of Love) ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಉನ್ನತ ಪೀಠವೇರಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಆಂತರಾಳದ ಧ್ವನಿಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಆ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಅವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
'ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಳಾಗಿರು': ತೀರ್ಮಾನ ಬದಲಾದ ಆ ಕ್ಷಣ
ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗದಿರಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅನುಮಾನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾದವು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ಸೋನಿಯಾ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಳಾಗಿರು. ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗದಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾದದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಎಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿತು," ಎಂದು ಅವರು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಮಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕೊಠಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗ, ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು "ಇದು ತೀರಾ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ಧಾರ" ಎಂದು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ (CPP) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಕರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಕೆ?
ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಪೈಕಿ ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದರು. ಡಾ. ಸಿಂಗ್ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಳಂಕರಹಿತ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು.
1990ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಿ.ವಿ. ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿ ಸಿಂಗ್ ತಂದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದ್ದವು. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಲು ಸಿಂಗ್ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿಂಗ್ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಲಾಯಿತು.
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ನೆನಪುಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಗಳು
ಮೇ 18, 2004 ರಂದು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ತೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಪತಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದ ಅದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾರಿ ತಾವೊಬ್ಬರೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಭಾವುಕಗೊಂಡಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗಲೂ ಡಾ. ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಸೋನಿಯಾ ಅವರೇ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಕಥನ
'ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್: ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್' ಪುಸ್ತಕವು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಸೋನಿಯಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನೂ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಯುದ್ಧಾನಂತರದ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ, 1965ರಲ್ಲಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಭೇಟಿ, 1968ರ ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಬಗೆಯನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾವು, 1984ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹ*ತ್ಯೆ ಹಾಗೂ 1991ರ ಮೇ 21ರಂದು ಶ್ರೀಪೆರಂಬದೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹ*ತ್ಯೆಯಾದ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿಯ ವಿವರಣೆಗಳು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿವೆ.
ರಾಜೀವ್ ಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಭದ್ರತೆಯ ಲೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಳವಳವನ್ನು ಸೋನಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಎ. ನಾಫ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಪರ್ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.