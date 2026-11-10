Pawan Kalyan Anna Lezhneva Divorce: ಹಾಗೂ ಅನ್ನಾ ಲೆಜ್ನೆವಾ 13 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿ ವಿಚ್ಛೇದನ. ಇದು ಪವನ್ರ 3ನೇ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ "ಗಂಡಸರು 3-4 ಮದುವೆ ಆಗಬಹುದು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಟೀಕೆ..
Pawan Kalyan ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್(Pawan Kalyan) ಮತ್ತು ಅನ್ನಾ ಲೆಜ್ನೆವಾ ಅವರ 13 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಮುರಿದಬಿದ್ದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 9, ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ದಿಢೀರನೇ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ಅನ್ನಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ದಂಪತಿ ಇದೀಗ ಏಕಾಏಕಿ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ನಿನ್ನೆ ಪವನ್ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಗಂಡಸರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ...' ಎಂದು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿಯೇ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿತ್ತು.
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ರೇಣು ದೇಸಾಯಿಗೆ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಾಳ ಜೊತೆ ಪವನ್ ಮದುವೆ!
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅನ್ನಾ ಲೆಜ್ನೆವಾ ಅವರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ನಟಿ-ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ 2009ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅನಂತರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿ 2012ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ ಒಂದೇ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅಂದರೆ 2013 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಜೆಯಾದ ಅನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ರೇಣು ದೇಸಾಯಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ, ಮಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಮದುವೆಯಿಂದಾಗಿ ಪವನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ನೆಟಿಜನ್ ನಿಂದ ಅನವಶ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಅನ್ನಾಳ ಜೊತೆಗೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ.
ಡೈವೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟವರೇನಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ
ಪವನ್ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಮಾಜಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಟೀಕಿಸದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಟ್ರೋಲ್ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪವನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಗಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಭೇಟಿಯಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ABN ತೆಲುಗು ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ಅವರು ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದೆ. ಪವನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇನು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂದು ಪವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅದು ಡೈವೋರ್ಸ್ ನಂತರವೂ ಪತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಾನು ಪವನ್ ಪತ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೂ ಆಗಿದ್ದೆ.
ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಚಯದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪತ್ನಿಯಾಗುವ ಮುಂಚೆಯೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯಂತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಇದ್ದೆವು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನಂತರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿ ಮದುವೆಯಾದೆವು ರೇಣು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪವನ್ ಡೈವೋರ್ಸ್ ನೀಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಅನಿಸಿತ್ತು
ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅಂದು ಪವನ್ ನನಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದಾಗ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾಗಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾನೂ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು. ನನಗೂ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕು ಅನಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಡಸರು ಮೂರುನಾಲ್ಕು ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ..!
ಅಂದು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಘಾತ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪವನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಟೀಕೆ, ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಂದ ಜರ್ಜರಿತರಾಗಿದ್ದರು. ರೇಣು ದೇಸಾಯಿಗೆ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದೇ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪವನ್ ಅನ್ನಾ ವಿವಾಹವಾದರೂ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನೇ ಟೀಕಿಸಿದರು,ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೇಣು ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಇರೋ ಗೌರವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ, ಜನರ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ನೇರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ರೇಣು ದೇಸಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದರೂ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಕೂಡ ಪಾಪ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಪತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಬದುಕಬೇಕೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಮರುಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಪವನ್ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಈಗಲೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮೂರು ಮದುವೆಗಳು
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಮ್ಮ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ 2023 ರಲ್ಲಿ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ವಿತ್ ಎನ್ಬಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು, 'ನನ್ನ ಮೊದಲ ಮದುವೆ (ನಂದಿನಿ ಜೊತೆ) ತುಂಬಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಯ್ಯು, ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ (ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಜೊತೆ), ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದವಿತ್ತು. ಅದು ಯಾವುದೇ ವಿಷವಿದ್ದರೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ವಿಚ್ಛೇದನದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಯ್ತು. ನಾನು ಮೂರನೇ ಮದುವೆ ಅನ್ನಾಳ ಜೊತೆ ಆದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ನಾನು ಮೂವರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದು ಆಸೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅವು ತಾನಾಗೇ ನಡೆದುಹೋದವು. ಇಂದು ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯೂ ವಿಚ್ಛೇದನಗೊಂಡು ನೋವು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಯಾರು?
ಪವನ್ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ, ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದವರು. ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 'ಬ್ರೀತ್ಲೆಸ್' ಎಂಬ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರ ಬದ್ರಿ (2000) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಜೊತೆಗೂ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಜಾನಿ(2003) ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಪವನ್ ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ರೇಣು ಅವರನ್ನ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.