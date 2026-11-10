ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ವೇಗಿ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಶದೀಪ್ ಬದಲಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.10): ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ವೇಗಿ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಂದೆಯೇ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಉಭಯ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಈವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಯುವುದು ಬಾಕಿಯಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಂದೆ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಭಾರತ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಟಾಸ್ ಕೂಡ ನಡೆಯದೆ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು.
"ಹೌದು, ಟ್ರೇಡ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆತ ತನ್ನ ತವರು ರಾಜ್ಯದ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಿದೆ" ಎಂದು ಅರ್ಶದೀಪ್ ತಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಶದೀಪ್ ಮುಂಬೈಗೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ!
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಆಟಗಾರರ ವಿನಿಮಯದಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಶದೀಪ್, ಇದುವರೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವೇ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 96 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 111 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅರ್ಶದೀಪ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಆ ಕೊರತೆ ನೀಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅರ್ಶದೀಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಚಹರ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಮುಂಬೈ ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಚಹರ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.
ಇತ್ತ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಈ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲರು. ಇದರಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮತೋಲನ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಹಳೆಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಅವಕಾಶ
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವನ್ನು ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಐಪಿಎಲ್ 2024ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರು. 2024 ಮತ್ತು 2025ರ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನೂ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಟ್ರೇಡ್ ಜಾರಿಯಾದರೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 17ರೊಳಗೆ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಆಟಗಾರರ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಗಡುವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲ 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ನವೆಂಬರ್ 17ರವರೆಗೆ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನವೆಂಬರ್ 15 ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕವಾಗಿತ್ತು. ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಟಗಾರರ ನೋಂದಣಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 23 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಹರಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.