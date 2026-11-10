ಸಂಜಯ್ ಬಾರೂ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೊಸ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ 'Belonging' ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇ? ಯುಪಿಎ ಅವಧಿಯ ಡಾ. ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಲದ 'ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್' ರಾಜಕೀಯದ ತೆರೆಮರೆಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಟೀಕೆ ಎಂದರೆ ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್' ರಾಜಕೀಯ. ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಸಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಸೂತ್ರ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಬಳಿಯೇ ಇತ್ತು ಎಂಬ ವಾದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರ ಸಂಜಯ್ ಬಾರೂ ಅವರ 'ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್' ಪುಸ್ತಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ 'ಬೆಲಾಂಗಿಂಗ್: ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಲೇ, ಅಂದಿನ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಆಡಳಿತದ ಹಳೆಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಬಾರೂ ಬಿಂಬಿಸಿದ 'ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಪಿಎಂ' ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೋನಿಯಾ ಕೌಂಟರ್?
ಸಂಜಯ್ ಬಾರೂ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ವಾದವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ಆಡಳಿತ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ತಾವು ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಕ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಬಣಕ್ಕೆ ಸೇರದ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ದೇಶ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ 'ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್' ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಣಬ್ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಗ್ ಸಿಂಹಾಸನದ ರಹಸ್ಯ!
ಬಾರೂ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಸವಾಲನ್ನು ಸೋನಿಯಾ ಪುಸ್ತಕದ ಹೊಸ ಉಲ್ಲೇಖವೊಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದಂತಿದೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು "ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ತಾವೇ ಪಿಎಂ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಣಬ್ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೆದಕಿದ ಪುಸ್ತಕ!
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸಂಜಯ್ ಬಾರೂ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ 'ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್' ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಡಾ. ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಮರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೆದಕಿದೆ.
ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ?
ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜಯ್ ಬಾರೂ ಮತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಎರಡೂ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹಾಗೂ ಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿವೆ. ಸಂಜಯ್ ಬಾರೂ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಒಳಗಿನ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ, ಅಧಿಕಾರದ ಕೇಂದ್ರವು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಬಳಿಯೇ ಇತ್ತು ಎಂಬ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮಗೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಇಬ್ಬರ ಬರಹಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವ ಪರಮ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿತ್ತು ಎಂಬ ಬಾರೂ ವಾದವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಎನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರಂತಹ ತಟಸ್ಥ ನಾಯಕನೇ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸೋನಿಯಾ ತರ್ಕವೂ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರದ ಒಳಗಿನ ಕಠಿಣ ರಾಜಕೀಯ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಹಿಂದಿದ್ದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.