ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ಗಾರ್ನೆಟ್' ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಕೆಂಪು ಗ್ರಹದ ಪ್ರಾಚೀನ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಿಕಸನದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವೊಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಆವಿಷ್ಕಾರವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮಾದರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಬಂಡೆಯ ತುಣುಕನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ‘ಗಾರ್ನೆಟ್’ (Garnet) ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಖನಿಜವಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೆನಡಾದ ರಾಯಲ್ ಒಂಟಾರಿಯೊ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ NWA 8171 ಹೆಸರಿನ ಮಂಗಳದ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಯ ತುಣುಕನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಕೆನಡಾದ ಬ್ರಾಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ತಾನ್ಯಾ ಕಿಜೋವ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ NWA 8171 ರ ಖನಿಜ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ‘ಪೈರೋಕ್ಸೀನ್’ ಖನಿಜವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.
ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮೌತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸುಧಾರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಹಾಗೂ ROM ನ ವಿಶೇಷ ಲೇಸರ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ನೆಟ್ ಖನಿಜವಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮೌತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ROM ಕ್ಯುರೇಟರ್ ಕಿಮ್ ಟೈಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಟೊಮ್ಯಾಸಿಕ್ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಏನಿದು 'ಗಾರ್ನೆಟ್' ಖನಿಜ? ಇದರ ಮಹತ್ವವೇನು?
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗಾರ್ನೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗಾಢ-ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ರತ್ನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟ್, ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಈ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆಯಿತ್ತು. ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಮೂಲಾಧಾರ ಖನಿಜವಾಗಿದೆ.
ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಶಕ್ತಿಗಳ ಚಲನೆ, ತೀವ್ರ ಶಾಖ, ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದ್ರವ-ಶಿಲೆಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾರ್ನೆಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಗಾರ್ನೆಟ್ ಖನಿಜವನ್ನು ಒಂದು "ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಯದ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್" ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 4.5 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ತಾಪಮಾನ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವಿಕಸನದ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಂಗಳನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ನೆಟ್ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿರಬಹುದು?
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾದ ತೀವ್ರ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅಥವಾ ಮಂಗಳದ ಹೊರಪದರದ ಅಡಿಯಿಂದ ಚಿಮ್ಮಿದ ಶಿಲಾಪಾಕದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಈ ಗಾರ್ನೆಟ್ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಸವಾಲು: ಗಾರ್ನೆಟ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಂಗಳದ್ದೇ?
ಸಂಶೋಧನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ತಾನ್ಯಾ ಕಿಜೋವ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಾರ್ನೆಟ್ ಬಂಡೆಯು ಖಚಿತವಾಗಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾಯದಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಐಸೊಟೋಪ್ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಂಡೆಯ ಮೂಲ ವಾಸಸ್ಥಾನ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಐಸೊಟೋಪ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ನಾಶವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗಾರ್ನೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಮಂಗಳದ ಶಿಲೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆ
ಈ ಬೃಹತ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೆನಡಾ ಸರ್ಕಾರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (NSERC), ಕಿಲ್ಲಮ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಡೊರೊಥಿ ಕಿಲ್ಲಮ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಹಾಗೂ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮೌತ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮಂಡಳಿ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ರೋವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಕಳುಹಿಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆಂಪು ಗ್ರಹದ ರಹಸ್ಯ ಭೂತಕಾಲದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.