ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಟೀಕೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ!
ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ? ಹಬ್ಬದ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್!
ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ (Priyanka Chopra) ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಅವರು, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಮಾಲ್ತಿ ಮೇರಿ ಜೊತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳೇ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ದೀಪಾವಳಿಯಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ?
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸುಂದರ ಅಲಂಕಾರ, ದೀಪಾವಳಿ ಪೂಜೆ, ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೀಗಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕೆಲವರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರುವುದೇಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಟಿಯನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲವರು, 'ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ', 'ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಇಂತಹ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಬದಲು ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದೇಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಟಿಯ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ; ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ-ಹವನ ಹಾಗೂ ಕನ್ಯಾ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಪತಿ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಮಗಳು ಮಾಲ್ತಿ ಮೇರಿಯ ಕಾಲು ತೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು.
ಇನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ವಾರಾಣಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿದೆ. 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವವರ ಜೊತೆಗೆ ಟೀಕಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ದೀಪಾವಳಿ ಫೋಟೋಗಳು ಸದ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.