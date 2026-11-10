ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರ ಅಶುತೋಷ್ ರಾಂಕಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಸಾನಿಯಾ ನಿಶ್ತಾರ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಇರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೂ ರಾಂಕಾ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ: ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (CJP) ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬೇಕಾದಾಗೆಲ್ಲಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾಗಲೇ ವಿವಾದಗಳೂ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಜೆನ್ ಝೀಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ಹಣದ ಹರಿವು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿರಳೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ವಿದೇಶಿ ಫಂಡ್ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಆಘಾತಕಾರಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಅಂಶ ಬಯಲುಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (CJP) ವಕ್ತಾರ ಅಶುತೋಷ್ ರಾಂಕಾ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಆಡಳಿತದವರೆಗಿನ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಹೊರಟವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷ್ಯಗಳು ತಿಳಿದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅವರದ್ದೇ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಿಂದ ಬಯಲು?
ಏಕೆಂದರೆ ಅಶುತೋಷ್ ರಾಂಕಾ (CJP Ashutosh Ranka) ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಲವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೆನೆಟರ್ ಮತ್ತು ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಇರುವುದು ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜಾಗತಿಕ ಲಸಿಕಾ ಒಕ್ಕೂಟ 'ಗವಿ' ಜೊತೆ ರಾಂಕಾ ಲಿಂಕ್ ಇರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಕ್ನ 'ಗವಿ' ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್
ಅಶುತೋಷ್ ರಾಂಕಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರುವವರು, ಅವರು ಮೇ 2021 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2022 ರವರೆಗೆ ಗವಿ, ಲಸಿಕೆ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ ಅವರು ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 'ಗವಿ'ಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು, ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 18, 2024 ರಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿಶ್ತಾರ್ ಎನ್ನುವವರು ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ರಾಂಕಾಗೆ ನಿಡಿದ್ದರು. ನಿಶ್ತಾರ್ ಅವರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೆನೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವರು.
2018 ರಿಂದ 2022 ರವರೆಗೆ, ಅವರು ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ, ಫೆಡರಲ್ ಸಚಿವರ ಸ್ಥಾನಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ 2013 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ರಂಕಾ ಅವರು ಗವಿಗೆ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಮರಳಿದಾಗ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮಾಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂಘಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಅಂಶವು ರಂಕಾ ಮತ್ತು ನಿಶ್ತಾರ್ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಂಕಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೃತ್ತಿಪರ ಜಾಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ಅವಧಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸಾನಿಯಾ ನಿಶ್ತಾರ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಸರ್ಕಾರ
ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ತಾರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಗಣನೀಯವಾಗಿತ್ತು. 2020 ರ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅವರನ್ನು ಖಾನ್ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆಗಾರ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಿಟಿಐ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಎಹ್ಸಾಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. 2018 ರ ಚುನಾವಣಾ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಬಡತನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು, ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು.
ರಾಂಕಾ, 'ಗವಿ'ಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ AAP ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ರಾಂಕಾ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ 'ಗವಿ' ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಅವರ ಎರಡನೇ 'ಗವಿ' ಅವಧಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2025 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ರಾಂಕಾ ಅವರು ಎಎಪಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಂಕಾ ಅವರು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರನ್ನು "ಬೇರೆ ಯಾರಂತೆಯೂ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ" ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.