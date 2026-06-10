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India Latest News Live: ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ-ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಭೇಟಿ: ವಿಲೀನದ ಗುಸುಗುಸು
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ: ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಇಬ್ಭಾಗವಾಗುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು, ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೊದಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ.
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ನಾಯಕಿಯರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲವಾದರೂ, ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಹೋರಾಡಬೇಕೆಂದು ದೀದಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೇ, ಉದಯಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜತೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.