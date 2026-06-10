ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅರೆನಾ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸಾ ಸರಣಿಯ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇನ್ವಿಕ್ಟೋ, ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ, ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ಮತ್ತು ಬಲೆನೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರು ₹2.15 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.10): ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ' (Maruti Suzuki) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಜೂನ್ 2026ರ ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಅರೆನಾ' (Arena) ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ 'ನೆಕ್ಸಾ' (Nexa) ಎರಡೂ ಸರಣಿಯ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರವಾಗಿ 2.15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮಾರುತಿಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಜೂನ್ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಂಪಿವಿ (MPV) ಕಾರು ಆದ 'ಇನ್ವಿಕ್ಟೋ' (Invicto) ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂದರೆ ₹2.15 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಎಸ್ಯುವಿ 'ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ' (Grand Vitara) ಮೇಲೆ ₹1.35 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವಾರಂಟಿ ಲಾಭಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ಬಲೆನೊ, ಬ್ರೆಜ್ಜಾ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೂ ಆಕರ್ಷಕ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಂಪಿವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮಾರಾಟವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಈ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ (Cash Discount), ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್, ಸ್ಕ್ರಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್, ಲಾಯಲ್ಟಿ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಕಾರಿನ ಮೇಲಿನ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಕಾರಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (Strong Hybrid) ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ₹90,000 ವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆಯ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.85 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ) ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವಾರಂಟಿ (Extended Warranty) ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾದ ಬೇಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ₹1.35 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ₹1.25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಸಿಎನ್ಜಿ (CNG) ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೂ ₹70,000 ವರೆಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅರೆನಾ ಸಿರೀಸ್ನ ಬ್ರೆಜ್ಜಾ, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿವರ
ಕಂಪನಿಯ ಅರೆನಾ (Arena) ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಜ್ಜಾ (Brezza) ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ₹55,000 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ (WagonR) ಮೇಲೆ ₹52,500 ವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10 (Alto K10) ಮೇಲೂ ₹52,500 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ (Swift) ಕಾರಿನ ಎಜಿಎಸ್ (AGS - Auto Gear Shift) ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ₹45,000 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹40,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ (S-Presso), ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ (Celerio) ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಈಕೋ (Eeco) ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ₹37,500 ವರೆಗೆ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕಂಪನಿಯ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟೂರ್ (Tour) ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹25,000 ರಿಂದ ₹70,000 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನೆಕ್ಸಾ ಸರಣಿಯ ಬಲೆನೊ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಕಾರುಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಗ್ಗ!
ನೆಕ್ಸಾ (Nexa) ಸರಣಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಲೆನೊ (Baleno) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ₹40,000 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ₹35,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಗ್ನಿಸ್ (Ignis) ಕಾರಿನ ಎಜಿಎಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ₹45,000 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ₹40,000 ವರೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರಾಸ್ಓವರ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಆದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ (Fronx) ಕಾರಿನ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ₹25,000 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹15,000 ವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಜಿಮ್ನಿ (Jimny) ಕಾರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ₹45,000 ವರೆಗೆ ಆಫರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಎರಡು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಫರ್ ಇಲ್ಲ!
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಸೈರ್ (Dzire) ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎರ್ಟಿಗಾ (Ertiga) ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಆಫರ್ ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.