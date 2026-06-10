ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಖಾಸಗಿತನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಮಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ದೂರದಿಂದ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವರು ಇದನ್ನು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ನೋಟ ಎಂದುಕೊಂಡರೂ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್
ದೀಪಿಕಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬುದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ತಾವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ, ಬೇರೊಬ್ಬರು ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಹಂಚುವುದಕ್ಕೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
ಈಗ ಜನ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಯಾವುದೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಜೋಡಿಯ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕಣ್ಣು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಹುದೆಂಬ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಆರಾಮವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಜಾಗ ಅದು. ಯಾಕೋ ಏನೋ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅವರು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಲು ಲಭ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದ ಮೇಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಟ-ನಟಿಯರ ಖಾಸಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕ್ಷಣಗಳು, ರಜಾದಿನಗಳು, ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದು ವೈರಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿತನ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಖಾಸಗಿತನದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗದು. ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಅವರ ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನೋಟ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಾದರೂ ಅವರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಖಾಸಗಿತನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಮಿತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಇದು.