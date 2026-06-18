ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (TMC) ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಖಜಾಂಚಿ ಅರೂಪ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅವರೇ ಈಗ ಪಕ್ಷದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡುವಂತೆ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಖಜಾಂಚಿ ಮನವಿ
ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (TMC) ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಖಜಾಂಚಿ ಅರೂಪ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್, ಪಕ್ಷದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ (ಫ್ರೀಜ್) ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (AITC) ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 12ರಂದು ಬರೆದ ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬಿಸ್ವಾಸ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಎಐಟಿಸಿ ಖಜಾಂಚಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಖಾತೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಯುವವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡದಂತೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಸದ್ಯ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಬಣಗಳು ತಾವೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, AITC ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ 'ಗಂಭೀರ ವಿವಾದ'
ಪಕ್ಷದ ನಿಧಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗೆದ್ದಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಪಕ್ಷದ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕತ್ವ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಅನಧಿಕೃತ ವಹಿವಾಟು' ನಡೆಯುವ ಅಪಾಯ
ಈಗಾಗಲೇ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಚೆಕ್ಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಬಿಸ್ವಾಸ್, "ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ಡ್ರಾ ಆಗುವ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಅಪಾಯವಿದೆ," ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮರ್ಥ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಈ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಯುವವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಕೂಡಲೇ ತುರ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಯುವವರೆಗೂ ಸದರಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಾರದೆಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ನಾಯಕನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ನಾಯಕ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರಹಮಾನ್ ರಾಣಾ, "ಟಿಎಂಸಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವೂ ಅಕ್ರಮವಾದದ್ದು," ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ANI)