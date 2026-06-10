Monsoon Movies: ಹೊರಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಈ 5 ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ!
ಹೊರಗೆ ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕುಳಿತು ನೋಡಬಹುದಾದ 5 ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು, ಮಳೆ ಹಾಡುಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂಜೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.
ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷಣ
ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸೂನ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಂಟಿದೆ. ಮಳೆ ಹನಿಗಳು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಪ್ರೀತಿ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಾರುವ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಈ 5 ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.
ಆಶಿಕಿ 2
ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು 'ಆಶಿಕಿ 2' ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಸಂಗೀತ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಸ್ಮರಣೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾನ್ಸೂನ್ನ ಫೇವರಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿಸಿವೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದ ಫೀಲ್ಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲೇಬೇಕು.
ಗುರು
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಳೆ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಬರ್ಸೋ ರೇ' ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿ, ನಾಟಕೀಯತೆ ಮತ್ತು ಮರೆಯಲಾಗದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೇವಲ ಈ ಹಾಡಿಗಾಗಿಯೇ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬಹುದು. ಅದ್ಭುತ ಮಳೆ ದೃಶ್ಯಗಳು, ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ.
ಬರ್ಫಿ
ಈ ಚಿತ್ರದ ಸುಂದರವಾದ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳು, ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೋಯ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾನ್ಸೂನ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧತೆ, ಮಳೆಗಾಲದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ.
ಲೈಫ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಟ್ರೋ
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಮೂಡನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ನಗರ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊರಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನೋಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಿನಿಮಾ. ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಂಬಂಧಗಳು, ನೈಜ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದ ನಗರದ ಸೊಬಗಿಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬಹುದು.
ವೇಕ್ ಅಪ್ ಸಿದ್
ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಈ ಕಮಿಂಗ್-ಆಫ್-ಏಜ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕೆಲವು ಸುಂದರ ಮಳೆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣಾ ಸೇನ್ ಶರ್ಮಾ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಳೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈ ಮಾನ್ಸೂನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಫೀಲ್-ಗುಡ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ.
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