ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 72 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ: ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ ನೆಹರೂ ಅವರ 72 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸತತವಾಗಿ ಅತಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೋದಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಇದಾಗಲೇ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಜೂನ್ 10ರಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 72 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ ನೆಹರೂ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ
ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಸತತ ಅತಿ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಇದದ್ದು ಜವಾಹರಲಾಲ ನೆಹರೂ ಅವರಿಗೆ. 1952 ರ ಮೇ 13ರಂದು ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಯಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ನೆಹರು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮೇ 27, 1964 ರಂದು ನಿಧನರಾಗುವವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ 4,397 ದಿನಗಳು. ಈ ದಾಖಲೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಮುರಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಮೋದಿ
ಇದೀಗ ಜೂನ್ 10ರಂದು ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮುರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. 2014ರ ಮೇ 26ರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೋದಿ ಅವರು, ಜೂನ್ 9, 2026 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ 4,397 ದಿನಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 10 ಮುರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಊಹಿಸದ ಟ್ರೀಟ್
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಝುಲ್ಮುರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಝಲ್ಮುರಿ ತಿಂದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು ಮೋದಿ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇದೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಈ ಘಟನೆ. ಇದೀಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಝಲ್ಮುರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ.
ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದರು
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದಾಗಲೇ ಮೋದಿ ಅವರು, 2025ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ 4,077 ದಿನಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದರು. ಆಗ ನೆಹರೂ ಬಳಿಕ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮೋದಿ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈಗ 2ರಿಂದ 1ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ.
ದೀರ್ಘ ಅವಧಿ ನೆಹರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 1946 ರಂದು, ನೆಹರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸ್ಥಾನವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947 ರಂದು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಾಗ, ಆಗಿನ ಗವರ್ನರ್-ಜನರಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್, ನೆಹರು ಅವರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರೇ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು ಸುಮಾರು 6,131 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ.
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