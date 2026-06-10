- Home
- Entertainment
- Cine World
- 'ಪೆದ್ದಿ' ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಎಂಟ್ರಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ 'ಕ್ವೀನ್' ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಶಾಕ್!
'ಪೆದ್ದಿ' ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಎಂಟ್ರಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ 'ಕ್ವೀನ್' ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಶಾಕ್!
"ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಥೆ ಬರೆಯುವಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಾವು ಬರೆದ ದೃಶ್ಯವು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಂಗನಾ?
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಪೆದ್ದಿ' (Peddi) ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿವಾದಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಶೃಂಗಾರ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ವಿವಾದಿತ ಹಾಗೂ ನೇರ ನುಡಿಯ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿಯರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? ಕಂಗನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂಗನಾ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ದೃಶ್ಯ ನಟಿಯರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ತರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೇಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಟಿಯರ ಮೇಲಿದೆ" ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯರು ಕೇವಲ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವರಾಗದೆ, ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ!
ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಲನಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ವಸ್ತುವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, "ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಥೆ ಬರೆಯುವಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಾವು ಬರೆದ ದೃಶ್ಯವು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 'ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನೋಡಿದಂತೆ, ಬಹುತೇಕರು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ."
'ಪೆದ್ದಿ' ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು 'ಅಚ್ಚಿಯಮ್ಮ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಅವರ ಮುಖ ತೋರಿಸುವ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅವರ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಟಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ (Objectification) ತಂತ್ರ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ನಡುವಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರೇಮ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಎದ್ದಿವೆ.
ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ:
ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವಾದಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಗೌರವವಿಲ್ಲದೆ ತೋರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಾಗಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದ ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ನೀಡಿರುವ ಈ ಸಲಹೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ತುಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ನಟಿಯರು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಂಗನಾ ಮಾತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.