ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರಾವಸ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಸುವೊಂದು 48 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದನ್ನು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ನಂಬಿದರೆ, ಪಶುವೈದ್ಯರು ಇದು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರಾವಸ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಿಲೌಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್ಭಾರಿಯಾ ಪುರೈನಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ 48 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಹಸುವೊಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೊದಲು ಹಸು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಸುದ್ದಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿತು. ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವತೆಯ ಪ್ರಭಾವ
ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ದೇವತೆಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇತರರು ಹಸು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯರು ಹೇಳೋದೇನು?
ಪಶುವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಹಸುವಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯ. ನರಮಂಡಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಮೆದುಳಿನ ಸೋಂಕುಗಳು, ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು "ಸುತ್ತುವ ನಡವಳಿಕೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರಣ ಕುತೂಹಲ
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯು ಪಶುವೈದ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣವೋ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹಸುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.