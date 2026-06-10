ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ‘ಆಲ್ಫಾ’ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ‘ಸೀತಾ’ ಎಂಬ ಸ್ಪೈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಮೂಲ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ 'ಆಲ್ಫಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಸ್ಪೈ ಪಾತ್ರ 'ಸೀತಾ'ಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನ್ನ 18ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಆಕೆ ಗೂಢಚರ್ಯೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. YRF ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ 'ಆಲ್ಫಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಝಲಕ್ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ (YRF) ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಐವತ್ತೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಈ ಟೀಸರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಸ್ಪೈ ಪಾತ್ರ 'ಸೀತಾ'ಳ ಮೂಲ ಕಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೆ.
ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಟೀಸರ್ ಶುರುವಾಗೋದೆ ಸೀತಾಳ 18ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದೃಶ್ಯದಿಂದ. ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆ (ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್) ಜೊತೆ ಸೀತಾ ಕೂತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈ-ರಿಸ್ಕ್ ಮಿಷನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಇದಾದ ನಂತರ, 'ಆಲ್ಫಾ' ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪ್-ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತೆ. ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಎಲೈಟ್ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲೆಂದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುವವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಗೂಢಚರ್ಯೆ ಲೋಕದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ.
ನಂತರ ಟೀಸರ್ ಪಕ್ಕಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೂಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಕೈ-ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವ ಫೈಟಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಪರೇಷನ್ಗಳವರೆಗೂ ಸೀತಾ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಲವು ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು YRF ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ
ಶಿವ್ ರಾವೈಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ 'ಆಲ್ಫಾ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶರ್ವರಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಏಕ್ ಥಾ ಟೈಗರ್', 'ಟೈಗರ್ ಜಿಂದಾ ಹೈ', 'ವಾರ್', 'ಪಠಾಣ್', 'ಟೈಗರ್ 3' ಮತ್ತು 'ವಾರ್ 2' ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಿರುವ YRF ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ.
ಹೊಸ ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಜುಲೈ 10ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ವಾರ ಮೊದಲೇ, ಅಂದ್ರೆ ಜುಲೈ 3 ರಂದು 'ಆಲ್ಫಾ' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.