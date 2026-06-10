ವಾರದಲ್ಲೇ 5 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆ: ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ರಣವೀರ್ ಸಿನಿಮಾ!
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಾರದೊಳಗೆ 5 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಓಟಿಟಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅತ್ಯಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವಾರವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್
ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ಜನರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಟಿಟಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದು ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕಿಂತ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯನ್ನು ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಲುಪಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಓಟಿಟಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ದೇಖಾ’ ಎಂಬ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿತ್ತು.
ವಿಶೇಷ ದೃಶ್ಯಗಳು
ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಹಿಂದಿನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು, ವಿಶೇಷ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯದ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುಮಂದಿಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
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