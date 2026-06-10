ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಳಿಯ ವಿಶಗನ್, ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ 'ವಿ ದಿ ಲೀಡರ್ಸ್' ಚಳವಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಳಿಯ ವಿಶಗನ್, ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ 'ವಿ ದಿ ಲೀಡರ್ಸ್' ಚಳವಳಿಗೆ ಸೇರಬಹುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಚಲನವೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಳಿಯ ವಿಶಗನ್, ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಶುರು ಮಾಡಿರುವ 'ವಿ ದಿ ಲೀಡರ್ಸ್' ಚಳವಳಿಗೆ ಸೇರಬಹುದು ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಈ ಸುದ್ದಿ ರಾಜಕೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ರಜನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವಿಶಗನ್ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಟ್ರಿ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರಾಜಕೀಯ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 'ವಿ ದಿ ಲೀಡರ್ಸ್' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶಗನ್ ಕೂಡ ಈ ಚಳವಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಚಳವಳಿಗೆ ಬಲ?
ವಿಶಗನ್ ಅವರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಯುವ ಮತದಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಕೊನೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಯಾರೇ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶಗನ್ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ವದಂತಿಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಾದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಲಿದೆ.