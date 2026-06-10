ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಯುವತಿ ಶಾರಿಕಾ ಯಾದವ್ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರೋ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಶಾರಿಕಾ ಯಾದವ್ ಅನ್ನೋರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಯಾವ ವೀಸಾ ಬೇಕು ಅಂತಾ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು.
ಅದಕ್ಕೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾ ಶಾರಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಡಿತರು ಪಡೆಯೋ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತಾನೂ ಶಾರಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂಜೆಗೂ ಅವರು ಪಡೆಯುವ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ $300 ರಿಂದ $350 ಅಂದರೆ, ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 28,000 ದಿಂದ 33,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ $100 ರಿಂದ $150 ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು 10,000 ದಿಂದ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪೂಜೆ, ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಶಾರಿಕಾ ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರ ಇದೆ. ಇನ್ನು, ಈ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು R-1 ವೀಸಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಶಾರಿಕಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಹಲವು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ವೆಚ್ಚಗಳು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ
ಶಾರಿಕಾ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಪೂಜಾರಿಗಳು ಪಡೆಯುವ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಕೆಲವರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ವಿಮೆ, ಹಾಗೂ ಇತರ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಣ ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಆದಾಯವನ್ನು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನೋಡಿ, ಇದೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.