ಪೈಠಾಣಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಮುಲ್ಗಿಯಾದ ಕಂಗನಾ: ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ!
‘ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ಪೈಠಾಣಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೇಸಿ ಲುಕ್, ಆಕರ್ಷಕ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸರಳ ಮೇಕಪ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಸಿ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು
ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ದೇಸಿ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಟಿಫ್ ಸೀರೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೈಠಾಣಿ ಸೀರೆಗಳವರೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಉಡುಗೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ದೇಸಿ ಕ್ವೀನ್ ಕಂಗನಾ
ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸದ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 12, 2026 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಕಂಗನಾ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಂದರವಾದ ಪೈಠಾಣಿ ಸೀರೆಯುಟ್ಟ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
ಪೈಠಾಣಿ ಸೀರೆ
ಕಂಗನಾ ಕಿತ್ತಳೆ-ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೈಠಾಣಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ನವಿಲು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಭಾರತೀಯ ಮೋಟಿಫ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವಿತ್ತು.
ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು
ಕಂಗನಾ ಈ ಸೀರೆಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಸುಂದರವಾದ ಗಾಳ-ಬಂಧ್ ನೆಕ್ಪೀಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಸರಳವಾದ ಬಿಂದಿ ಇಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿತ್ತು.
ನ್ಯೂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್
ಕಂಗನಾ ತಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಿಸಿದ್ದರು. ದಪ್ಪನಾದ ಐಲೈನರ್, ಹಗುರವಾದ ಬ್ಲಶ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ಕರಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನರ್ಸ್ಗಳ ನೈಜ ಕಥೆ
ಕಂಗನಾ ತಮ್ಮ ಬೆರಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಡೈಮಂಡ್ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 26/11ರ ಮುಂಬೈ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ 400 ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹೋರಾಡಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ಗಳ ನೈಜ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
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