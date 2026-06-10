ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ತಲೈವರ್ 173' ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ '5 ರೂಪಾಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ತಲೈವರ್ 173' ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ '5 ರೂಪಾಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಪಾತ್ರ?

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ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ, ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್, ಸಮಾಜಮುಖಿ ನಾಯಕ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವೈದ್ಯನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಈ ವರದಿಗಳು ನಿಜವೇ ಆದರೆ, 'ತಲೈವರ್ 173' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿ ಬಡವರ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪಾದ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪಾತ್ರ ಅವರ ಸಿನಿ ಕೆರಿಯರ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.

'5 ರೂಪಾಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್' ಕಥೆ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ?

'5 ರೂಪಾಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಸೇವೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಿದ ವೈದ್ಯರು. ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಇಂತಹ ವೈದ್ಯರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮಾಸ್ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಎನ್ನುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಅಥವಾ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ 'ಜನರ ಡಾಕ್ಟರ್' ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಒಂದು ವಿಷಯಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ: 'ತಲೈವರ್ 173' ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.