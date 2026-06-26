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ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್, ದ್ರಾವಿಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗು ಬದಲು

ವಿಜಯ್​​  ಸೆಷನ್​​​ನಲ್ಲಿ ಧೂಳ್​​ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​​​ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣಕತೆಗಳಿಂದ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಜನರನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಂಟರ್​​​ಟೈನ್​​ ಮಾಡ್ತಿದೆ..   ಮಾಸ್​​​ ಡೈಲಾಗ್​​​ಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ.. ಜನರಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಿದೆ

Author : Chethan Kumar
Published : Jun 26 2026, 10:19 AM IST
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ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್​​ ದ್ರಾವಿಡ ನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.. ಸಿಎಂ ಲುಕ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಸೆಷನ್​​ನಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮೀಯ ಸ್ಟೈಲ್​​ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿವೆ.. ಹೌದು, ಜನ್ರ ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದ್ವರೆಯಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಡಿರೋ ವಿಜಯ್​​.. ತಮ್ಮ ಮಾತು, ಕತೆ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಸದಾ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್​​, ಪಂಚ್​​ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ.. ಇದಲ್ದೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ.. 

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