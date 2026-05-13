ದಳಪತಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ ಕೋಟೆ ಛಿದ್ರ, ವಿಜಯ್ಗೆ ಜೈ ಎಂದ ಜಯಲಲಿತಾ ಪಕ್ಷದ 30 ಶಾಸಕರು
ಅಮ್ಮನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಕತೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಾ..? ಆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಅರಿತು ಜಯಲಲಿತಾ ವಿಜಯ್ನನ್ನು ಕಾಡಿದ್ರಾ ?
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದೆ.. ಅಮ್ಮನ ಪಾರ್ಟಿಯ 30 ಶಾಸಕರು ಟಿವಿಕೆ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದ್ರಿಂದ AIADMK ಛಿದ್ರಾವಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಲ ಜೋಡಿ ಎಲೆಗಳ ಪಾರ್ಟಿ ಒಡೆದೋದ್ರೆ, ಆರು ದಶಕಗಳ ಕೋಟೆ ನೆಲಸಮವಾದಂತೆಯೇ. ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್. ಅದೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸೇಡಿನ ರಹಸ್ಯವಿದೆ.
Add Asianetnews Kannada as a Preferred Source
Related Video
Now Playing
Entertainment
03:06
Now Playing
News
23:55
Now Playing
22:24
Now Playing
Sports
Auto
Tech
Lifestyle
04:08
Now Playing
04:48
Now Playing
02:38
Now Playing