ಸಿದ್ದೇಗೌಡರ ಗದ್ಲಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್: ಮತ್ತೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ-ರಚಿತಾ ರಾಮ್?
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಸತೀಶ್ ನಿನಾಸಂ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಗ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಪೇರ್ ಇದೀಗ 6 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಯೋಗ್ಯ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ. ಇದೀಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವೊಂದು ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅಯೋಗ್ಯ.. 2018ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ. 6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ & ನಂದಿನಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತದೇ ತಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಈ ಸಿನಿಮಾ 100 ದಿನ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಯೋಗ್ಯ-2 ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಮತ್ತು ನಂದಿನಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ. ಎಂ ಮುನೇಗೌಡ ಅಯೋಗ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದು, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಆಡಿಯೋ ಹಕ್ಕು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿ ಆಗಿದೆ. ನಟ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಹಾಗು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಜೋಡಿಯ ಅಯೋಗ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಅಯೋಗ್ಯ ಹಾಡುಗಳು ಅಂದು ಬರೀ 9 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹಾಡುಗಳು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ವು. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಅಯೋಗ್ಯ-2 ಸಿನಿಮಾದ ಆಲ್ಬಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಡೀಲ್ ನಡೆದಿದೆ. ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಕಂಪನೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಯೋಗ್ಯ-2 ಹಾಡುಗಳ ರೈಟ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಕೊಂಚ ಜಾಸ್ತಿನೆ ಇರಲಿದೆ. ಈಗ ಎಮ್ ಮುನೇಗೌಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರೋ ಅಯೋಗ್ಯ-2 ಕೂಡ ಸೆಟ್ಟೇರುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಸಲ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ.