ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದುದು 'ನಿದ್ರೆ'. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 7-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುಖಕರ ನಿದ್ರೆ ಅಗತ್ಯ. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ, ಯೋಗ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
Weight loss tips at home-Weight loss without gym, strict diet and Natural weight loss methods-ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು: ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪಥ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹಾದಿ!
ಇಂದಿನ ಓಡುಹಾದಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಫಿಟ್' ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಕನಸು. ಆದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರುವುದು, ಇಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಡಯಟ್ ಮಾಡುವುದು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ನೀವು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಆಹಾರಕ್ರಮ ಪಾಲಿಸದೆಯೇ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ:
1. ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆ 'ಬಣ್ಣಬಣ್ಣ'ವಾಗಿರಲಿ:
ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿನಂಶ (Fiber) ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿ:
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯ ಊಟದಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಟ್ಟೆ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಪನೀರ್ನಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (Metabolism) ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
3. ತಿನ್ನುವ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗಲಿ:
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಅರಿವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿದು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ 'ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ' ಎಂಬ ಸಂಕೇತ ಬೇಗನೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
4. ನೀರಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್:
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾದಾಗಲೂ ಅದು ಹಸಿವು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹದ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಭರಿತ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಎಳನೀರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
5. ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ:
ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದುದು 'ನಿದ್ರೆ'. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 7-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುಖಕರ ನಿದ್ರೆ ಅಗತ್ಯ. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ, ಯೋಗ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ (Emotional Eating) ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
6. ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ, ದೊಡ್ಡ ಫಲಿತಾಂಶ:
ಲಿಫ್ಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ನಡಿಗೆ, ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ 'ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕಿಂಗ್' ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದೇ ದಿನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಜೀವನಶೈಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹುಡುಕುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪಾಲಿಸಬಹುದಾದ ಸರಳ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸುಂದರ ಪಯಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು (ಮಧುಮೇಹ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.