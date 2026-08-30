“ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಆಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ನಟರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಾಜ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅನ್ಯಾಯ” ಎಂದ ಈ ನಟ, ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Nepotism in Bollywood-Arshad Warsi on Kangana Ranaut- ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಪೋಟಿಸಂ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ್ದೇ ಕಂಗನಾ! ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ 'ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್' ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳಿಗೇನು ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭೂತ ಎಂದರೆ ಅದು 'ನೆಪೋಟಿಸಂ' ಅಥವಾ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ 'ಮುನ್ನಾಭಾಯಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಅವರು ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ನೆಪೋಟಿಸಂ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಚಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರಿಂದ ಎಂದು ಅರ್ಷದ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ!
ಕಂಗನಾ ಮತ್ತು ನೆಪೋಟಿಸಂ ಐಡಿಯಾ:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ, "ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ನೆಪೋಟಿಸಂ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯಾವಾಗ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರೋ, ಅಂದಿನಿಂದ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲು ಶುರುವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಹೌದು, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಪೋಟಿಸಂ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ, ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಜೀವನ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಆಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ನಟರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಾಜ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅನ್ಯಾಯ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಝೀಕ್ ವಾರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಝೆನೆ ಜೋಯಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನಂತೆಯೇ ನಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ನೋವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಾಗಿಲು ಬೇಗ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ:
ನೆಪೋಟಿಸಂನಿಂದ ಆಗುವ ಏಕೈಕ ಲಾಭವೆಂದರೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶ. "ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಾಗಿಲು ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಟನಾ ಕೌಶಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಕಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಷದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಅವರ 'ಘಮಾಸಾನ್' ಎಂಟ್ರಿ:
ಇನ್ನು ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಘಮಾಸಾನ್' (Ghamasaan) ಬಿಡುಗಡೆಯ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಿಗ್ಮಾಂಶು ಧುಲಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೋಚಕ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ZEE5 ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನೆಪೋಟಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಷದ್ ನೀಡಿರುವ ಈ ಸಮತೋಲಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಕಂಗನಾ ಅವರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಲೇ, ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಪಡುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಅವರ ಮಾತು ಈಗ ಸಿನಿರಸಿಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ.